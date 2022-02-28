Тбилиси, 28 февраля, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Грузинские власти распорядились направить на Украину партию гуманитарной помощи общим весом 100 тонн. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Гуманитарная помощь

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Сообщается, что для украинцев собрали предметы первой необходимости, лекарства, медицинский кислород. Также туда были включены компоненты для переливания крови.

По данным пресс-службы груз отправили на самолёт из Тбилиси. Украина закрыла небо для полётов, поэтому помощь доставят через Польшу.

Стоит отметить, что руководство основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партии «Единое национальное движение» и союзных партий обвиняют грузинские власти в недостаточной антироссийской позиции. После начала военной спецоперации на Украине премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отказался присоединяться к санкциям против России, если это повредит грузинской экономике.