Нью-Йорк, США, 28 февраля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Заявления о якобы неизбирательном применении силы ВС РФ и ударах по мирным объектам на Украине в ходе российской военной операции по защите Донбасса не соответствуют действительности. Об этом в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

Un.org Василий Небензя

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«И сегодня на этом заседании мы вновь слышим враньё и фейки. О неизбирательной бомбардировке украинских городов, больниц и школ», — отметил российский дипломат.

При этом он подчеркнул, что «именно разрушенные ВСУ и националистами дома на Донбассе западные СМИ сейчас чаще всего беззастенчиво выдают за последствия» российской военной операции на Украине. Небензя добавил, что российская армия мирным жителям Украины не угрожает и не обстреливает мирные объекты.

«Угрозу для них сейчас представляют украинские националисты, фактически взявшие в заложники жителей Украины и прикрывающиеся ими как живым щитом», — констатировал постпред России.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля после обращения руководства ДНР и ЛНР с просьбой о военной помощи от украинской агрессии президент России Владимир Путин принял решение о начале специальной операции в Донбассе. Как пояснил глава государства, это вынужденная мера, целью которой является защита людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.

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