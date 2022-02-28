Нью-Йорк, США, 28 февраля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Информационная война против России идёт сейчас в социальных сетях. Так, преступления украинских военных пытаются выдать за действия российских войск, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Council.gov.ru Василий Небензя

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Он отметил, что российские военные не разрушают на Украине гражданскую инфраструктуру, соответствующих свидетельств нет. За якобы удары российских военных выдаются удары Вооружённых сил Украины и ошибочные попадания. Кроме того, демонстрируются кадры и видеоролики из Донбасса, на которых зафиксированы преступления украинских националистов.

«Сейчас против России в соцсетях развязана информационная война», — подчеркнул Небензя.

Он добавил, что в соцсетях публикуются не только фейки, порочащие военную спецоперацию России, но и материалы, обучающие изготовлению таких фейков. По украинским соцсетям распространяется 1,2 млн таких материалов, отметил Небензя и призвал зарубежных коллег не способствовать распространению такой дезинформации.

Как сообщало ИА REGNUM, Небензя также заявил, что страны Запада в рамках Совбеза ООН никак не пытались урегулировать ситуацию на Украине.

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