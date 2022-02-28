Гомель, Белоруссия, 28 февраля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В настоящее время делегация России ожидает в Гомельской области Белоруссии представителей Киева для проведения переговоров, которые должны состояться утром 28 февраля. Об этом 28 февраля сообщил источник в дипломатических кругах, слова которого приводит РИА Новости.

Флаг России

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«Ждём начала переговоров, украинская делегация ещё не приехала. Встреча должна состояться утром в понедельник в Гомельской области, в ближайшие часы», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что выехавшая на переговоры с Россией украинская делегация уже находится на территории Белоруссии.