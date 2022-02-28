Цхинвал, 28 февраля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов считает, что Грузия может в свете последних событий на Украине устроить провокацию для соседней республики. Об этом он сообщил во время прямого эфира в соцсети Instagram.

Kremlin.ru Анатолий Бибилов

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Глава государства отметил, что после признания Россией независимости Южной Осетии в 2008 году провокации с грузинской стороны прекратились. Тем не менее в Цхинвале готовятся к неблагоприятному развитию событий.

«Сказать, что не будет провокаций, с моей стороны было бы опрометчиво. Мы всегда ожидаем провокаций со стороны Грузии», — сказал Бибилов.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Целью операции является защита республики Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины. В тот же день Бибилов перевёл вооружённые силы Южной Осетии на казарменный режим.