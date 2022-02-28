Украинская делегация прибыла на территорию Белоруссии
Минск, 28 февраля, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Выехавшая на переговоры с Россией украинская делегация уже находится на территории Белоруссии, сообщает 28 февраля агентство Sputnik Беларусь.
Иван Шилов ИА REGNUM
Белоруссия
«Украинская делегация уже на территории Беларуси, на подъезде к месту переговоров. Ожидается, что встреча с российскими переговорщиками начнется сегодня утром», — говорится в сообщении агентства в телеграм-канале.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 февраля, делегация Украины согласовала проведение переговоров с Россией в Гомельской области Белоруссии и выехала на переговоры.
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