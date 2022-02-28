Сеул, 28 февраля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил своим помощникам оперативно разработать план по оказанию гуманитарной помощи Украине. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского лидера Пак Кён Ми.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

По её словам, глава государства напомнил, что правительство должно принять меры на случай любых непредвиденных обстоятельств, чтобы свести к минимуму влияние санкций против России на отечественную экономику.

Напомним, что на прошлой неделе Мун Чжэ Ин сообщил, что Сеул присоединится к международным санкциям против России.

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Заслушав доклад о незначительном влиянии санкций на глобальные цепочки поставок в краткосрочной перспективе, президент Южной Кореи призвал правительство создать горячую линию с крупными отечественными компаниями для отслеживания и решения проблем с цепочками поставок, а также поддержания бесперебойных поставок энергии и других ключевых материалов.