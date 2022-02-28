Нур-Султан, , 08:40 — REGNUM В Казахстане за сутки выявили 263 случая заражения коронавирусом. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба минздрава республики.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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За время пандемии в республике выявили 1 302 322 носителя SARS-CoV-2, из которых признали выздоровевшими 1 267 02 человека, в том числе 833 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 22 314 носителей коронавируса, в том числе в стационарах разместили 2547 человек.

Всего в стране зафиксировали 13 596 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. За прошедшие сутки было четыре таких случая.

Днём ранее в минздраве Казахстана сообщили о 351 выявленном случае заражения коронавирусом за сутки. Выздоровевшими медики признали 1421 человека. Было 13 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19.