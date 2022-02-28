Токио, 28 февраля, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Как считает японское правительство, перевод сил сдерживания Вооруженных сил (ВС) России в особый режим несения боевого дежурства, является усиливающим нестабильность. Об этом 28 февраля заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе заседания бюджетной комиссии верхней палаты парламента страны.

Kantei.go.jp Фумио Кисида

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«Это опасные действия. Они еще больше усиливают нестабильность», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бразильский президент Жаир Болсонару заявил, что Бразилия не будет голосовать за резолюцию ООН, осуждающую президента РФ Владимира Путина или предлагающую антироссийские санкции из-за операции России по защите Донбасса.