Тбилиси, 28 февраля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Председатель Европейского совета Шарль Мишель пригласил президента Грузии Саломе Зурабишвили прилететь в Брюссель. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

President.gov.ge Саломе Зурабишвили

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Сообщается, что темой переговоров будет ситуация на Украине. Визит должен состояться в «ближайшие дни».

Ранее на переговоры Зурабишвили также пригласил в Париж президент Франции Эммануэль Макрон. Перед этим они обсудили связанные с Украиной события и важность единой позиции в ООН на других международных площадках.

Напомним, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не будет присоединяться антироссийским санкциям, введённым в связи военной операция на Украине, если санкции нанесут вред грузинской экономике.