Брюссель, 28 февраля, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Меры против России, введённые из-за российской спецоперации на Украине, негативно отразятся на европейских странах, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью телеканалу Euronews.

Global Panorama Урсула фон дер Ляйен

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Она согласилась с утверждением, что Евросоюзу, безусловно, «придётся заплатить цену» за «солидарность с Украиной».

«Да, мы знаем, что у каждой войны своя цена, и мы очень солидарны с Украиной», — подчеркнула глава Еврокомиссии, отвечая на вопрос, как далеко готов зайти Евросоюз в поддержке Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, фон дер Ляйен заявила также, что Украина со временем должна присоединиться к ЕС, эту страну хотят «видеть в европейской семье».

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