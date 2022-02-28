Джакарта, 28 февраля, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Правительство Индонезии продлило действие ограничений по коронавирусу до 14 марта за пределами Явы и Бали, чтобы предотвратить распространение COVID-19, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Prayitno Индонезия

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Коронавирус продлят с 1 по 14 марта 2022 года.

По словам министра-координатора по вопросом экономики Аирлангга Хартарто, из 34 индонезийских провинций в трех регионах по-прежнему зарегистрировано большое количество новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, пять человек погибли в результате столкновения автобуса и поезда в деревне Кетанон, провинции Восточная Ява.