Баку, 28 февраля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение 27 февраля выявили 1041 случай заражения коронавирусом по результатам проведения 7849 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

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За время пандемии в стране выявили 785 301 носителя SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 764 283 человека, в том числе 2693 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 11 618 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 9400 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 22 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 1512 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 12 122 тестов. Выздоровевшими медики признали 3698 человек. Смерть наступила у 20 пациентов с диагнозом COVID-19.