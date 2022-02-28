Сеул, 28 февраля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. В Южной Корее за минувшие сутки выявили 139 626 случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 февраля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Russian.news.cn Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея

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Согласно опубликованным данным, 139 466 случаев заражения локальные, ещё 160 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 3 134 456.

Известно, что показатель свыше 3 млн человек зафиксировали через неделю после того, как общее число подтвержденных случаев в стране превысило ответку 2 млн человек.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на 114 человек — до 8058 человек. Уровень смертности составил 0,26%.

Число тяжелобольных пациентов увеличилось до 715 человек.