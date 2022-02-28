Тбилиси, 28 февраля, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Сообщения о том, что Национальный банк Грузии не присоседился к санкциям против России, введенных западными странами за проведение спецоперации на Украине, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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«По разным российским каналам распространяют дезинформацию, что Национальный банк не вводит ограничений в отношении подсанкционных финансовых учреждений. Это является ложью», — сообщили в финансовом регуляторе.

В Нацбанке отметили, что выполняют международные резолюции и не могут их обойти. Сообщается, что банковский надзор предназначен для защиты интересов вкладчиков банков.

Стоит отметить, что 27 февраля Нацбанк Грузии лишил грузинское подразделение российского банка ВТБ права обслуживать физических лиц в связи с наложенными западными странами санкциями. По сообщению Нацбанка, это было сделано для того, чтобы сохранить стабильность финансового сектора в стране.