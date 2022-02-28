ЕС запретил связанные с управлением резервами и активами ЦБ РФ операции
Брюссель, 28 февраля, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Евросоюз принял решение о запрете операций, связанных с управлением резервами и активами Центробанка России. Об этом говорится в опубликованном 28 февраля в официальном журнале ЕС заявлении.
Вместе с тем отмечается, что компетентные органы могут разрешить сделку при условии, если она строго необходима для обеспечения финансовой стабильности союза в целом или соответствующего государства-члена ЕС.
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Ранее ИА REGNUM сообщало о введении Евросоюзом санкций в отношении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
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