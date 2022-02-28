Хабаровск, 28 февраля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Хабаровский край готов принять беженцев из Донбасса, прибывающих на территорию Российской Федерации в экстренном порядке — пункты временного размещения организуют в нескольких районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Всего готовят 15 ПВР в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Советской Гавани, а также в Вяземском и Хабаровском районах. Их создают на базе средних профессиональных образовательных учреждений, спортивных школ и реабилитационных центров.

Также пункты будут открыты в помещениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с которыми заключены госконтракты на оказание услуг по временному размещению, питанию и транспортному обслуживанию беженцев.

«Прибывшие на территорию Хабаровского края в экстренном массовом порядке пройдут тестирование на коронавирус, полный медицинский осмотр. По необходимости им будет предоставлена психологическая поддержка», — пояснили специалисты.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Россию через пункты пропуска в Ростовской области эвакуировано ещё более 4,2 тыс. жителей из Донбасса.