Лондон, 28 февраля, 2022, 04:11 — ИА Регнум. Обещание оказать Украине любую оборонительную помощь дал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в ходе телефонного разговора. Об этом сообщила 27 февраля канцелярия правительства Соединённого Королевства по итогам беседы.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Владимир Зеленский с Борис Джонсон

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Отмечается, что Зеленский выразил уверенность в том, что ближайшие 24 часа станут решающими для Украины. Джонсон в очередной раз заверил Зеленского в твёрдой поддержке суверенитета Украины со стороны Великобритании и отметил, что сделает всё возможное для обеспечения поступления оборонительной помощи Украине со стороны Британии и союзников.

Подчёркивается, что британский премьер дал «высокую оценку храбрости украинского народа» и «лидерским качествам» Зеленского. Лидеры Украины и Великобритании договорились поддерживать тесный контакт.

Ранее ИА REGNUM сообщало о разговоре президента Украины Зеленского с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.