Брюссель, 28 февраля, 2022, 03:52 — ИА Регнум. Вступление Украины со временем в состав Евросоюза поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Такое заявление политик сделала 27 февраля в интервью телеканалу Euronews.

Bmvg.de Урсула фон дер Ляйен

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Фон дер Ляйен пояснила, что в настоящее время Украина принимает участие в ряде европейских процессов, в частности в интеграции украинского рынка в единый рынок ЕС. Также глава Еврокомиссии указала на тесное сотрудничество ЕС с Украиной в энергетике и в ряде других областей экономики.

По мнению фон дер Ляйен, Украина со временем должна вступить в ЕС.

«Эта страна — одна из нас, и мы хотим видеть ее в европейской семье», — добавила глава Еврокомиссии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам главы Еврокомиссии фон дер Ляйен, ЕС профинансирует поставку вооружения на Украину.