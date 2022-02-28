Москва, 28 февраля, 2022, 03:00 — ИА Регнум. Оценить ущерб, причинённый миру за последние 20−25 лет, посоветовала странам G7 официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Такое заявление дипломат сделала 27 февраля в эфире телеканала «Россия-1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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Захарова прокомментировала совместное заявление стран G7 о том, что Россия будет нести ответственность за ущерб, нанесённый Украине и её гражданам. Официальный представитель МИД РФ отметила, что странам «Большой семёрки» следует начать с себя и подсчитать ущерб, нанесённый ими миру за последние 20−25 лет, а затем рассчитаться по долгам своими, а не чужими деньгами.

Российский дипломат уточнила, что пострадавшие от действий стран — членов G7 есть на нескольких континентах мира.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не подтвердила информацию о запрете выдачи гражданам России шенгенских виз.