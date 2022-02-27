Брюссель, 28 февраля, 2022, 01:47 — ИА Регнум. Возможность введения санкций в отношении российских СМИ, российских компаний и богатейших лиц России рассматривает Евросоюз. Об этом 27 февраля сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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Уточняется, что под санкционные ограничения могут попасть основатель и крупнейший акционер холдинга USM Алишер Усманов, основной акционер и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман, председатель совета директоров «Альфа-банка» Петр Авен.

Поясняется, что внесение российских бизнесменов в санкционный список окажет значительное экономическое воздействие на Россию.

Как пояснил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, так называемый чёрный список будет опубликован 28 февраля.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении Евросоюзом санкций в отношении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.