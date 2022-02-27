Лозанна, Швейцария, 27 февраля, 2022, 23:59 — ИА Регнум. Заявление гроссмейстера Сергея Карякина, поддержавшего президента России Владимира Путина за проведение спецоперации на Украине, осудила Международная шахматная федерация (FIDE). Об этом 27 февраля говорится в заявлении FIDE, обнародованном на сайте организации.

Stefan64 Сергей Карякин

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«Совет FIDE осуждает любые публичные заявления любого члена шахматного сообщества… и передает дело гроссмейстеров Сергея Карякина и Сергея Шипова в комиссию по этике и дисциплине», — отмечается в заявлении организации.

Напомним, ранее шахматист Сергей Карякин в соцсети Instagram опубликовал письмо, в котором говорилось о поддержке президента России Владимира Путина за проведение спецоперации на Украине.