Нью-Йорк, США, 27 февраля, 2022, 23:47 — ИА Регнум. За проведение спецсессии Генассамблеи ООН по Украине проголосовал Совет Безопасности ООН. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Совбез ООН

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По данным журналистов, 11 членов Совета Безопасности проголосовали в поддержку резолюции, трое — воздержались, Россия — против.

Отметим, что поскольку голосование является процедурным, в данном случае голосование постоянного члена не является ветирующим.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.