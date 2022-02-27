Москва, 27 февраля, 2022, 23:40 — ИА Регнум. Президента России Владимира Путина за проведение спецоперации на Украине поддержал шахматист Сергей Карякин. Соответствующее письмо гроссмейстер обнародовал на странице в соцсети Instagram.

Andreas Kontokanis Сергей Карякин

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»Наша страна во главе с Вами (Владимиром Путиным) борется за безопасность мирного русского населения Донбасса и Луганской Народной Республики, — написал в письме Путину Карякин. — Борется за демилитаризацию и денацификацию Украины с её правящим режимом, поставившим безопасность всей Европы и нашей страны под угрозу в угоду своим политическим целям и амбициям».

Он отметил, что за проводимой спецоперацией на землях, где «до сих пор живут его родственники», внимательно следит. По его словам, спасения от бесчисленных обстрелов и непрекращающегося геноцида со стороны киевского режима люди с надеждой ждали последние восемь лет.

«Выражаю вам, нашему главнокомандующему, полную поддержку в защите интересов России, нашего многонационального российского народа, устранении угроз и установлении мира! — отметил Карякин. — Желаю скорейшего выполнения всех поставленных перед нашей доблестной армией задач».

Как передавало ИА REGNUM, 25 февраля президент России Владимир Путин на заседании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что Вооруженные силы России, которые проводят специальную операцию по защите Донецкой и Луганской Народных Республик, действует предельно профессионально.