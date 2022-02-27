Вашингтон, , 23:09 — REGNUM В США рейтинг популярности президента страны Джо Байдена продолжает падать, население настроено «глубоко пессимистично» и предпочитает, чтобы победу на предстоящих в ноябре промежуточных выборах одержали республиканцы. Об этом сообщает The Washington Post.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так, деятельность Байдена на посту главы государства в настоящее время одобряет 37% аиериканцев. При этом 55% граждан США заявляют о своем неодобрении его работы.

При этом половина американских граждан хотела бы видеть переход Конгресса США под контроль Республиканской партии осенью 2022 года. 40% американцев желает победы демократам.

Исследование было проведено в период с 20 по 24 февраля по телефону методом случайной выборки. Участие в нем приняли 1 011 совершеннолетних граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, рейтинг одобрения деятельности главы Белого дома Джо Байдена в сфере внешней политики вновь упал, выявил недавний опрос Gallup, опубликованный на этой неделе. Только 40% американцев одобряют работу президента в сфере внешней политики.

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