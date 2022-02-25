25 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 01:48 — REGNUM Рейтинг одобрения деятельности главы Белого дома Джо Байдена в сфере внешней политики вновь упал, выявил недавний опрос Gallup, опубликованный на этой неделе. Только 40% американцев одобряют работу президента в сфере внешней политики. Это на один пункт ниже его общего рейтинга одобрения, который составляет 41%.

Белый дом Иван Шилов © ИА REGNUM

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При этом 62% американцев не одобряют действия Байдена в экономической сфере. Только 36% одобряют политику Байдена в отношении России. Отметим, что опрос проводился с 1 по 17 февраля.

Рейтинг Байдена в в сфере внешней политики падает на фоне эскалации между Россией и Украиной.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«У меня серьезный вопрос. Почему рейтинг одобрения составляет 40%, что кажется очень высоким для Байдена? В опросе участвовали только марксисты? Рейтинг одобрения даже в 3% по иностранным вопросам был бы слишком высоким для Байдена», — пишет TychoKoning.

«Опрос опросов показал, что 99% всех опросов были неточными. Этот опрос имеет точность ±1% пункта», — шутит Right_is_Right.

«Я уверен, что здоровяк восстановит свои показатели, когда в 2022 году Белый дом опросит престарелых обитателей домов престарелых, которые голосовали за него несколько раз под разными именами. Опросы — это вопрос правильной целевой демографии и размера выборки», — недоверчив skippylapew.

«Байден говорит, что у США нет плана борьбы с Россией, но он продолжает посылать американские войска и оборудование на границу с Украиной. Для чего? Нас там вообще не должно быть», — пишет matmat.

Война на Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Назовите мне хоть одну вещь, по поводу которой Байден сказал правду. Если он что-то говорит, вы можете быть уверены, что он говорит то, что люди хотят услышать. Я знаю, что мечтаю, но разве не было бы здорово, если бы президент, который победил с помощью голосов мертвых людей и фальсифицированных бюллетеней, вошел в историю как причина саморазрушения и краха демократов, которые мучают Америку уже более века?» — спрашивает sevenboys2021#.

«Никогда еще президент не причинял столько вреда столь большому количеству людей за столь короткий промежуток времени», — отмечает gratefulsteve624.

«Картеру потребовалось 4 года, а Обаме — 8, чтобы нанести вдвое меньший ущерб, чем Байден нанес за год», — отвечает wildwillie326.

«Президент Трамп был абсолютно прав. Страна была бы сейчас на гораздо более сильной траектории, если бы фактический победитель выборов 2020 года всё ещё находился на своем посту: Дональд Трамп!» — восклицает TychoKoning.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Быть на пороге новой войны и уйти, не ответив ни на один вопрос (после прочтения подготовленной для него речи, которую он прочел с трудом), — вряд ли это способ укрепить уверенность или энтузиазм. Байден — позор», — подчеркивает kyyankeefan.

«Что конкретно он сделал для иностранной политики? Его рейтинг одобрения должен быть 0%. Пожалуйста, назовите мне хоть одну вещь, которую он сделал», — просит sadie5.

«Опросы не показывают реальных результатов, по которым его процент одобрения составляет 10%», — комментирует inthefight13.

Как сообщало ИА REGNUM, рейтинг президента США Джо Байдена остался рекордно низким к концу 2021 года. По данным национального опроса NPR/Marist, опубликованного 9 декабря, работу президента одобрили только 43% граждан и осудили 51%. Днем ранее национальный опрос Monmouth University выявил 40% поддержки среди населения и 50% недоверия. Средний показатель всех последних национальных опросов Real Clear Politics показывает, что рейтинг одобрения Байдена составляет 42%, при этом 52% опрошенных критикуют главу Белого дома. Средний показатель также основывается на ноябрьском опросе газеты The Wall Street Journal, который выявил, что президента поддерживают 41% против 57%.

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