Вашингтон, 27 февраля, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Отправку посылок в Российскую Федерацию приостановили американские логистические компании FedEx и UPS. Об этом 27 февраля сообщила газета The Wall Street Journal.

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По данным журналистов, такое решение руководство компаний приняло из-за начала специальной операции России на Украине.

Как передавало ИА REGNUM, 25 февраля глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел ЛНР и замминистра иностранных дел ДНР заявил, что демилитаризация и денацификация Украины — единственные цели российской спецоперации в этой стране.