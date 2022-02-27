Лондон, 27 февраля, 2022, 22:38 — ИА Регнум. Главы МИД стран «Большой семерки» (G7) намерены усилить санкции против России. Об этом сообщила глава МИД Британии Лиз Трасс на странице в соцсети Twitter.

Tom Witham Лиз Трасс

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«Мы договорились … усилить санкции для ослабления экономики России», — написала Трасс.

Она также добавила, что страны G7 намерены продолжать поставки оборонительного оружия и оборудования на Украину.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля Вооруженные силы РФ начали специальную операцию на Украине, целью которой президент страны Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.