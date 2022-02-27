Нью-Йорк, США, 27 февраля, 2022, 21:56 — ИА Регнум. Немыслимой является сама «идея» о возможности ядерного конфликта. Об этом 27 февраля заявил ТАСС официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

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«Сама идея о ядерном конфликте просто немыслима», — подчеркнул Дюжаррик.

Как передавало ИА REGNUM, 27 февраля президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с руководителем Минобороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил страны Валерием Герасимовым сообщил, что российские силы сдерживания следует перевести в особый режим боевого дежурства.

По его словам, западные страны предпринимают недружественные действия в отношении России в экономической сфере. Кроме того, отметил российский лидер, высшие должностные лица стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны.