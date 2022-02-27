Оттава, 27 февраля, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Представители стран Запада рассматривают множество вариантов, чтобы изолировать Россию. Об этом 27 февраля заявила глава МИД Канады Мелани Жоли в эфире телеканала CTV.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Канады

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«Мы (страны Запада) продолжаем рассматривать множество вариантов», — сказала Жоли.

Как передавало ИА REGNUM, 27 февраля президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Минобороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил страны Валерием Герасимовым в Кремле сообщил, что российские силы сдерживания следует перевести в особый режим боевого дежурства.