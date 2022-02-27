Брюссель, 27 февраля, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Ограничительные меры против наиболее важных секторов экономики Белоруссии введет Европейский союз. Об этом 27 февраля заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

Урсула фон дер Ляйен

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«Будет остановлен экспорт продукции, — отметила фон дер Ляйен. — .. Мы также распространим на Белоруссию ранее принятые против России экспортные ограничения на товары двойного назначения».

По ее словам, ЕС также введет санкции против некоторых граждан Белоруссии за содействие спецоперации России на Украине.

Как передавало ИА REGNUM, 25 февраля президент России Владимир Путин на заседании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что проводящие специальную операцию по защите Донецкой и Луганской Народных Республик Вооруженные силы России действует предельно профессионально.