Тирана, 27 февраля, 2022, 21:01 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 1213 человек выявили 102 новых случая заражения коронавирусом. Скончались в стране два пациента с COVID-19, выздоровели ещё 208. Об этом сообщило вечером 27 февраля министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Besartgerguri Приштина. Косово

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 271 527 случаев заражения коронавирусом, 265 275 человек излечились, скончались 3464 пациента с COVID-19. На стационарном лечении находятся 64 пациента.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 2788, оно в Албании, как и в соседних странах, снижается весь февраль, при этом около трети выявленных активных заражений — 807 — приходится на Тирану.