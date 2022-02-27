Скопье, 27 февраля, 2022, 20:37 — ИА Регнум. В Северной Македонии 27 февраля в результате обследования 2560 образцов выявили 378 новых носителей коронавируса. Также в стране зарегистрировали 432 случая выздоровления. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики. По последним данным, за сутки в стране скончались семь пациентов с COVID-19.

Rašo Скопье, Северная Македония

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 297 071 случая заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9001,283 908 пациентов выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 4172 — за новогодние праздники их число удвоилось, однако в феврале пошло на спад.