Брюссель, 27 февраля, 2022, 20:23 — ИА Регнум. Покупку и поставку вооружения на Украину впервые профинансирует Европейский союз. Об этом 27 февраля заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

Урсула фон дер Ляйен

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«Евросоюз впервые профинансирует покупку и поставку оружия и другого снаряжения (Украине)», — отметила глава Еврокомиссии.

Как передавало ИА REGNUM, 27 февраля президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с руководителем Минобороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил страны Валерием Герасимовым сообщил, что в особый режим боевого дежурства следует перевести российские силы сдерживания.