Скопье, 27 февраля, 2022, 21:12 — ИА Регнум. В МИД Северной Македонии 27 февраля сообщили о том, что граждане этой страны на Украине могут выехать в Болгарию через Одессу.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, таким образом были эвакуированы уже две македонские семьи.

Граждан Северной Македонии на Украине призвали направляться в генеральное консульство Болгарии в Одессе.

МИД Северной Македонии «Граждане могут направиться в восточную часть Украины, в консульство Румынии в Солотвино или Чернаути, а также в консульство Венгрии в Узгороде, Берегове и Мукачево. Сообщаем, что в этих местах им будет предложена дополнительная помощь в эвакуации с Украины через территорию этих стран. Мы поддерживаем постоянный контакт с властями Молдавии, где также подтвердили, что наши граждане получат доступ к эвакуационным коридорам».

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля Вооруженные силы РФ начали специальную военную операцию на Украине, целью которой президент страны Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.