Москва, 27 февраля, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Более 1000 объектов военной инфраструктуры Украины поражены с начала специальной военной операции российскими вооруженными силами. Об этом 27 февраля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Армия, вооруженные силы России

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«Российскими вооруженными силами с начала специальной военной операции поражены 1067 объектов военной инфраструктуры Украины, — отметил он. — Среди них: 27 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 38 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны: С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 56 радиолокационных станций».

По его словам, российские военнослужащие также уничтожили 46 реактивных систем залпового огня, 103 орудия полевой артиллерии и минометов, 254 танка и других боевых бронированных машин, 31 самолет на земле, 164 единицы специальной военной автомобильной техники.

Как передавало ИА REGNUM, 27 февраля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что представители ВСУ применили фосфорные боеприпасы под Киевом.