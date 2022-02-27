Москва, 27 февраля, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Российские военные проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач спецоперации на Украине, к сожалению, есть погибшие и раненые. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

«Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи. Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил», — сказал он.

Конашенков добавил, что в Минобороны фиксируют всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над российскими военными, а также руководителей киевского режима и их исполнителей, призывающих к издевательствам над ними.

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«Фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны их координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над нашими товарищами. Все вы будете найдены и неминуемо понесёте суровую ответственность», — заключил он.