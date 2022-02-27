Донецк, 27 февраля, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Украинские националисты обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) пригород Мариуполя поселок Сартана. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил 27 февраля замначальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Перед украинскими боевиками стоит задача нанести максимальные потери гражданскому населению, — сказал Басурин. — Сегодня днем отступающие националисты «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли из РСЗО БМ-21 «Град» поселок Сартана».

Как передавало ИА REGNUM, 27 февраля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Еленовский комбинат хлебопродуктов.