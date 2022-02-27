Брюссель, 27 февраля, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Россия, действия которой стали более «агрессивными», не представляет «немедленную» угрозу для НАТО. Об этом 27 февраля заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

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«Мы (НАТО) не видим немедленную угрозу», — сказал он.

При этом Столтенберг добавил, что Россия якобы бросает вызов основополагающим ценностям альянса.

Как передавало ИА REGNUM, 27 февраля президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с руководителем Минобороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил страны Валерием Герасимовым сообщил, что российские силы сдерживания следует перевести в особый режим боевого дежурства.