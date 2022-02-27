Москва, 27 февраля, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Представителям Следственного комитета (СК) России поручено расследовать факты применения запрещенных боеприпасов украинскими силовиками. Об этом 27 февраля сообщается на сайте СК.

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«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России зафиксировать факты применения запрещенных боеприпасов украинскими военными и в рамках уголовного дела тщательно расследовать обстоятельства произошедшего, приняв исчерпывающие меры к установлению всех виновных», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 27 февраля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что представители вооруженных сил Украины (ВСУ) применили под Киевом фосфорные боеприпасы, запрещенные международными конвенциями.