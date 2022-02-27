Москва, 27 февраля, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) применили под Киевом фосфорные боеприпасы, запрещенные международными конвенциями. Об этом сообщил 27 февраля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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»Подразделения ВСУ… начали массовое применение боеприпасов, начиненных фосфором, в пригородах Киева, вблизи аэродрома Гостомель», — отметил он.

Конашенков добавил, что украинские силовики используют реактивные снаряды к установкам БМ-21 «Град» и 122-мм снаряды к гаубицам Д-30.

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что удар с использованием реактивных систем залпового огня «Град» по школе в городе Мариуполь нанесли украинские националисты из батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).