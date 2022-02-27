Донецк, 27 февраля, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Образцы иностранного вооружения захвачены в ходе военной спецоперации в Донбассе. Об этом 27 февраля сообщил официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«В ходе операции … были захвачены образцы иностранного вооружения, которые поставляет Запад украинским боевикам», — сообщил Басурин, заявление которого обнародовала пресс-служба Народной милиции ДНР.

По его словам, в распоряжении защитников Донбасса оказались семь единиц переносных противотанковых управляемых ракет «NLAW» шведско-британского производства, а также ПТУР украинского производства «Стугна-П».

Как передавало ИА REGNUM, 27 февраля на юге ДНР под обстрел со стороны украинских войск попали журналисты.