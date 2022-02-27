Москва, 27 февраля, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Как измена Родине будет расцениваться помощь иностранному государству в период проведения спецоперации на Украине. Об этом 27 февраля говорится в сообщении Генпрокуратуры России.

Алексей Колчин ИА REGNUM Россия

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

»Оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Государственная измена»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет предусмотрено за совершение указанного преступления.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля 2022 года Вооруженные силы РФ начали спецоперацию на Украине, целью которой является демилитаризация и денацификация Украины.