Северная Македония закрыла воздушное пространство для самолетов из России
Скопье, 27 февраля, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Правительство Северной Македонии 27 февраля приняло решение закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов по примеру стран Евросоюза. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.
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Так, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи заявил, что решение было принято в знак поддержки Украины и является призывом к прекращению боевых действий на Украине.
Ранее полеты из Скопье в Москву и Санкт-Петербург осуществляла компания Northwind. Авиалинии временно прекратили работу в период пандемии, однако должны были повторно начать работу в апреле 2022 года.
24 февраля 2022 года Вооруженные силы РФ начали специальную военную операцию на Украине, целью которой президент страны Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.