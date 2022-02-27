В СПЧ назвали ошибкой раздачу оружия заключенным на Украине
Москва, 27 февраля, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин прокомментировал появившиеся сообщения о решении украинских властей раздать оружие заключенным.
Он добавил, что никто сейчас не смотрит на тяжесть совершенных ими преступлений, за которые они попали в тюрьму.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины освобождают заключенных для участия в боевых действиях. Из мест лишения свободы и следственных изоляторов освобождают бывших военных — речь идет о большом количестве лиц, которые находятся под стражей и уже отбывают наказание по всей Украине.
Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»
Читайте также: «Это агония» — Украина выпускает заключенных для участия в боевых действиях