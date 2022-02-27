Москва, 27 февраля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. О том, как проходит специальная операция Вооруженных сил (ВС) России по защите Донбасса, рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба Кремля.

Коби Гидеон, пресс-служба правительства Израиля Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет

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«Владимир Путин проинформировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что глава Российского государства рассказал израильскому премьер-министру, что Киев до сих пор не стал пользоваться предложением Москвы о проведении переговоров в Гомеле.

Кроме того, указывается, что Беннет, в свою очередь, предложил Путину посреднические услуги Израиля для приостановки военных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что время, объявленное делегацией России для ожидания переговоров с Украиной в белорусском Гомеле, истекло в 15:00 мск.