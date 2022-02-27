Москва, 27 февраля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко высказался о тех, кто в России собирает денежные средства для поддержки украинских боевиков. Он написал об этом 27 февраля на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава ДНР Денис Пушилин и Александр Кофман с русскими писателями-фантастами Романом Злотниковым, Сергеем Лукьяненко и Андреем Лазарчуком

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Как отметил писатель, российскому государству в сложившейся на данный момент ситуации необходимо определиться в некоторых вопросах нашей внутренней жизни. При этом он добавил, что в условиях демократии выступать против войны в целом — можно и даже где-то можно, хотя это и «гнусноватенько», как считает писатель, «желать Киеву победы».

«А вот собирать деньги для вооруженных сил Украины (не беженцам, не гуманитарную помощь — именно деньги для армии) — можно? Точно можно, да? Увольнять из театра (я не проверял, но уверен, что театр получает деньги из бюджета) актёра, поддержавшего нашу армию — можно?», — написал Лукьяненко в своем сообщении.

При этом он указал на то, что в этом случае получается, что, по его мнению, одной рукой государство посылает военных для проведения специальной военной операции по защите Донбасса, а другой — платит тем, кто увольняет актеров за поддержку этих военных.

«Странно это для меня. Очень странно. Вот представьте себе какого-нибудь условного Спилберга или Шона Пенна, который начал бы сбор средств для поддержки солдат Саддама Хусейна. Что было бы?», — заключил писатель.

Как сообщало ИА REGNUM, в пресс-службе Генпрокуратуры РФ напомнили, что уголовная ответственность полагается при оказании финансовой помощи иностранному государству, которая вредит безопасности России.