Минск, 27 февраля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Запад вряд ли будет помогать Украине восстанавливаться после кризиса.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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«Вы думаете, что Запад будет помогать Украине восстанавливаться? Афганистану помогли? Ираку помогли? … И не будут они Украину восстанавливать. С повестки дня уйдет Украина, и про нее забудут. А страдать будет украинский народ», — заявил Лукашенко.

Также Лукашенко призвал Украину быть такой же страной, как и Белоруссия, — без ядерного оружия.

«Что там еще требуют россияне? По Донбассу и Крыму — так они уже не украинские», — добавил Лукашенко.