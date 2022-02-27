Минск, 27 февраля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал Украину быть такой же страной, как и Белоруссия, — без ядерного оружия.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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«Демилитаризация… ну станьте вы такой республикой, как Беларусь, — без ядерного оружия… Не пугайте мир, что вы ядерное оружие начнете производить», — сказал он.

«Что там еще требуют россияне? По Донбассу и Крыму — так они уже не украинские», — добавил Лукашенко.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.

24 февраля Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины.