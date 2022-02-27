Стокгольм, 27 февраля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Власти Швеции закроют свое воздушное пространство для самолетов авиакомпаний из России. Об этом 27 февраля заявил министр страны по вопросам ЕС Ханс Дальгрен в интервью Шведскому радио.

Швеция

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«Швеция готовится закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов», — сказал он.

Также Дальгрен добавил, что он считает, что наиболее эффективным в этой ситуации было бы принятие странами ЕС совместного решения по закрытию для России европейского воздушного пространства.

При этом шведский министр по вопросам ЕС отметил, что Швеция также намерена настаивать на прекращении российских авиарейсов внутри сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее решение о закрытии воздушного пространства Исландии для полетов самолетов российских авиакомпаний приняли власти этой страны в знак солидарности с Украиной.